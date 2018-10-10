"Список смерти": В Будапеште вызвали "на ковер" украинского посла из-за публикации на "Миротворце"

10 октября 2018, 18:59

Список сайта вызвал в Венгрии настоящую истерику.

Список чиновников, имеющих гражданство Венгрии, правительство Орбана назвало
Список чиновников, имеющих гражданство Венгрии, правительство Орбана назвало "списком смерти" / immigrant.today

Посла Украины в Венгрии Любовь Непоп в среду, 10 октября, получила вызов в Министерство иностранных дел Венгрии из-за опубликования украинским сайтом "Миротворец" списка закарпатских чиновников, у которых есть венгерский паспорт.

В Венгрии этот список вызвал истерику, перемежающуюся угрозами - представитель МИД Венгрии Левенте Мадяр заявил, что "антивенгерская политика в Украине вышла на новый уровень", и в стране объявили "охоту" на закарпатских венгров, обнародовав на сайте "Миротворец" имена чиновников, имеющих гражданство Венгрии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте венгерского правительства.

"Это список смерти, в нем перечислены возможные враги Украины", - заявил представитель венгерского МИД.

Напомним, сайт "Миротворец" вплотную занялся депутатами и чиновниками Закарпатской области, которые, по их данным, получили второе гражданство, помимо украинского. То есть нарушили законодательство Украины.

Список из более чем 300 пунктов обнародован на сайте организации под заголовком "Они присягнули на верность Венгрии, находясь на госслужбе и в органах местной власти Украины".

Читайте такжеТука пояснил, почему Украина может проиграть ВенгрииРанее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто попал в базу данных сайта "Миротворец" из-за поддержки украинским государством "антивенгерских нападений".

"Служба безопасности министра иностранных дел осведомлена о включении господина Сийярто в список на экстремистском украинском сайте, необходимые меры приняты", – заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер.

Напомним, 19 сентября украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

4 октября стало известно о том, что МИД Украины объявило консула Венгрии в Берегово персоной нон-грата.

Позже глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что официальный Будапешт принял решение о высылке украинского консула в ответ на аналогичный шаг Киева.

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Новость в спецтеме:Скандал с выдачей венгерских паспортов в Берегово
Украина дипломатический скандал Венгрия Миротворец паспорта
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