Орбан предложил Путину построить газопровод в обход Украины

/ gazprom.ru

Российский газ в Венгрию могут поставлять в обход Украины, продлив строящийся газопровод "Турецкий поток".

"Не секрет, что Венгрия хочет, чтобы когда с юга по направлению к Венгрии будет построен газопровод, он дальше проходил бы через Венгрию. Это будет прекрасная возможность для Венгрии, и я попросил господина президента, чтобы он серьезно подумал об этой возможности", - сказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поcле встречи с президентом России Владимиром Путиным.

При этом Путин не исключил, что одна из сухопутных ниток "Турецкого потока" в будущем может пройти через Венгрию, передает УНИАН.

Читайте такжеЕще одна страна предложила России построить газопровод в обход Украины

"Не исключаю, что после завершения строительства "Турецкого потока" одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию", - сказал он.

Напомним, "Турецкий поток" является проектом газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Планируется, что по первой нитке будет транспортироваться газ для турецкого рынка, по второй — в страны Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки — 15,75 млрд куб. м газа в год.

Строительство морского участка "Турецкого потока" началось 7 мая 2017 года. По данным "Газпрома", обе нитки газопровода планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Как известно, 30 апреля "Газпром" завершил строительство морской части первой нитки "Турецкого потока". Впрочем, на этом строительство газопровода еще не закончено.