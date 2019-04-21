Немецкий генерал рассказал, почему Россия угрожает миру в Европе

Учения российской армии / Reuters

Генеральный инспектор Бундесвера (немецкая регулярная армия - Главред) Эберхард Цорн заявил о громадной опасности, которую агрессивная политика Россия представляет для Европы.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Deutsche Welle. Цорн привел журналистам в пример громадное количество фактов российской агрессии, пренебрежения международными законами, а также в высшей степени провокационных действий против стран Европы.

"Факты говорят сами за себя", – сказал генерал, приведя в пример аннексированный россиянами Крым, войну на Донбассе, отравление бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля с дочерью Юлией в британском городе Солсбери, а также нарушение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг недавно заявлял о том, что Альянс уже в самом ближайшем будущем усилит собственное военное присутствие в акватории Черного море – по причине активной российской агрессии. Позднее политический аналитик и экс-депутат Рады Тарас Чорновил оценил вероятность того, что НАТО и Россия схлестнутся в войне в Черном море.