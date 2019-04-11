Заражена войной: в чем причина агрессии России

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Владимир Путин говорит, что он религиозный человек, великий сторонник Русской православной церкви. Если это так, он вполне может каждый вечер ложиться спать, произнося свои молитвы и спрашивая Бога: "Почему вы не положили несколько гор в Украине?". Это знаменитые слова Тима Маршалла в его книге "Узники географии". На протяжении всей истории Россия боялась своей плоской географии. Суровая погода ослабила эти страхи. И Наполеон, и Гитлер встретили свою судьбу из-за суровой российской погоды. Маршалл утверждает: "Земля, на которой мы живем, всегда формировала нас, она формировала войны, политику и социальное развитие людей, которые теперь населяют каждый ее уголок".

Читайте такжеРоссия может устроить "заварушку" в БеларусиНа протяжении всей истории России угрожали вторжения, и западные пограничные регионы России, где нет гор, всегда оставались уязвимыми из-за отсутствия естественной защиты. В более широком контексте Россия не имеет доступа к теплым водам. В отличие от своих европейских соседей, она не имеет морских торговых путей, что делает ее географию огромным бременем. При царствовании Екатерины Великой Россия доминировала в европейской политике из-за ее ранней экспансии в Восточную и Северную Европу после победы над Османской империей, Речью Посполитой и Швецией. С тех пор российская география растянулась на огромной территории суши от Балтики и Северного моря на севере до Черного моря на юге.

После Первой мировой войны и после Октябрьской революции в России, большевики также попытались уберечь наследие Екатерины Великой, сохранив российскую власть на переднем и заднем дворах и контролируя ключевые стратегические эшелоны в Черном и Каспийском морях. В ХІХ веке и Франция, и Великобритания попытались сдержать экспансию России на Балканы, Ближний Восток и в Азию. Знаменитая Великая Игра велась против России, чтобы заблокировать ей доступ к Индийскому океану. В этом географическом тупике Россия всегда придерживалась наступательного подхода, доминируя в ключевых стратегических точках в центре - зоне между Черным и Каспийским морями, охватывающей Кавказ и Центральную Азию. Известный британский географ и геополитический ученый Харфорд Макиндер описал российскую стратегию в следующем изречении: "Кто контролирует Восточную Европу, тот владеет сердцем, кто контролирует сердце, командует островом мира, кто контролирует остров мира, командует миром".

Читайте такжеПойдет ли Россия войной на Финляндию и ШвециюПо сути, это было предупреждение из первых уст о том, что Великобритания должна сдержать Россию до того, как она станет угрозой британскому правлению на субконтиненте, контролируя географический центр мира. География России - это вопрос ее существования, разделенной между европейскими и евразийскими массивами. В этом экзистенциальном тупике, мнение Кремля заключается в том, что каждая эпоха несет новую экзистенциальную угрозу для России, будь то явная или скрытая, политическая или стратегическая, обычная или нетрадиционная. Россия должна защищать свое царство. В этой связи представляется ярким тот факт, что Россия придерживается самодержавного правления и централизованной политической системы из-за одержимости своей внутренней и внешней безопасностью.

Эта навязчивая идея разгорелась во время холодной войны, когда российский лидер выразил подозрение по поводу расширения НАТО в Европе. Сталин, который был союзником Франции, Великобритании и США во время Второй мировой войны, особенно скептически относился к планам Запада по географической изоляции России. Согласно плану Рузвельта, предполагалось построить новый мировой порядок, охватывающий четырех полицейских, которые должны взять верх над Россией в Восточной Европе после окончания войны. Но эта реальность не возникла, и Россия снова попала в географическую ловушку. Этот новый страх доминировал как во внутренней, так и во внешней политике России на протяжении всей холодной войны.

После окончания холодной войны и падения Берлинской стены Россия вступила в новую фазу географического заблуждения, потеряв большую часть своей географии - иностранные государства, которые она властно контролировала. Новорожденная Российская Федерация страдала от кризиса руководства, внутриполитического хаоса и сепаратизма в оставшихся административных частях. Это происходило, в основном в Чечне, что стало серьезной головной болью для России. Когда Путин пришел к власти в России в 2000 году, он сохранил наследие Советского Союза и подавил внутренние восстания, централизовав политическую структуру России. Его военные приключения в Грузии, Молдове и Украине четко продемонстрировали оскорбительное внешнеполитическое мировоззрение о том, что Россия не поставит под угрозу свою географию. Чтобы быть более точным, его военные интервенции в Молдове, Грузии и Украине отражают геополитическое видение, которое предполагает возродить старое советское наследие, а также восстановить российское влияние на ключевые элементы Советской империи. Геополитически его новая стратегия направлена ​​на защиту Российской империи от будущих Наполеонов и Гитлеров.

Читайте такжеПутин превращает Россию в Азию, спасти от этого ее может только УкраинаКороче говоря, этот вечный страх вторжения, который управляет российской внешней политикой и одержимость географией являются своего рода невротическим расстройством, создающим чувство незащищенности в России. Одержимость России вытекает из этой географической ловушки, которая, и определяет агрессивную политику России в отношении Европы.

Шахзада Рахим, фрилансер и независимый писатель для New Eastern Europe