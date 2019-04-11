Заражена войной: в чем причина агрессии России

Агрессивный подход российской внешней политики к Европе основан на ощущении географической незащищенности.
Владимир Путин говорит, что он религиозный человек, великий сторонник Русской православной церкви. Если это так, он вполне может каждый вечер ложиться спать, произнося свои молитвы и спрашивая Бога: "Почему вы не положили несколько гор в Украине?". Это знаменитые слова Тима Маршалла в его книге "Узники географии". На протяжении всей истории Россия боялась своей плоской географии. Суровая погода ослабила эти страхи. И Наполеон, и Гитлер встретили свою судьбу из-за суровой российской погоды. Маршалл утверждает: "Земля, на которой мы живем, всегда формировала нас, она формировала войны, политику и социальное развитие людей, которые теперь населяют каждый ее уголок".
Читайте такжеРоссия может устроить "заварушку" в БеларусиНа протяжении всей истории России угрожали вторжения, и западные пограничные регионы России, где нет гор, всегда оставались уязвимыми из-за отсутствия естественной защиты. В более широком контексте Россия не имеет доступа к теплым водам. В отличие от своих европейских соседей, она не имеет морских торговых путей, что делает ее географию огромным бременем. При царствовании Екатерины Великой Россия доминировала в европейской политике из-за ее ранней экспансии в Восточную и Северную Европу после победы над Османской империей, Речью Посполитой и Швецией. С тех пор российская география растянулась на огромной территории суши от Балтики и Северного моря на севере до Черного моря на юге.
После Первой мировой войны и после Октябрьской революции в России, большевики также попытались уберечь наследие Екатерины Великой, сохранив российскую власть на переднем и заднем дворах и контролируя ключевые стратегические эшелоны в Черном и Каспийском морях. В ХІХ веке и Франция, и Великобритания попытались сдержать экспансию России на Балканы, Ближний Восток и в Азию. Знаменитая Великая Игра велась против России, чтобы заблокировать ей доступ к Индийскому океану. В этом географическом тупике Россия всегда придерживалась наступательного подхода, доминируя в ключевых стратегических точках в центре - зоне между Черным и Каспийским морями, охватывающей Кавказ и Центральную Азию. Известный британский географ и геополитический ученый Харфорд Макиндер описал российскую стратегию в следующем изречении: "Кто контролирует Восточную Европу, тот владеет сердцем, кто контролирует сердце, командует островом мира, кто контролирует остров мира, командует миром".
Читайте такжеПойдет ли Россия войной на Финляндию и ШвециюПо сути, это было предупреждение из первых уст о том, что Великобритания должна сдержать Россию до того, как она станет угрозой британскому правлению на субконтиненте, контролируя географический центр мира. География России - это вопрос ее существования, разделенной между европейскими и евразийскими массивами. В этом экзистенциальном тупике, мнение Кремля заключается в том, что каждая эпоха несет новую экзистенциальную угрозу для России, будь то явная или скрытая, политическая или стратегическая, обычная или нетрадиционная. Россия должна защищать свое царство. В этой связи представляется ярким тот факт, что Россия придерживается самодержавного правления и централизованной политической системы из-за одержимости своей внутренней и внешней безопасностью.
Эта навязчивая идея разгорелась во время холодной войны, когда российский лидер выразил подозрение по поводу расширения НАТО в Европе. Сталин, который был союзником Франции, Великобритании и США во время Второй мировой войны, особенно скептически относился к планам Запада по географической изоляции России. Согласно плану Рузвельта, предполагалось построить новый мировой порядок, охватывающий четырех полицейских, которые должны взять верх над Россией в Восточной Европе после окончания войны. Но эта реальность не возникла, и Россия снова попала в географическую ловушку. Этот новый страх доминировал как во внутренней, так и во внешней политике России на протяжении всей холодной войны.
После окончания холодной войны и падения Берлинской стены Россия вступила в новую фазу географического заблуждения, потеряв большую часть своей географии - иностранные государства, которые она властно контролировала. Новорожденная Российская Федерация страдала от кризиса руководства, внутриполитического хаоса и сепаратизма в оставшихся административных частях. Это происходило, в основном в Чечне, что стало серьезной головной болью для России. Когда Путин пришел к власти в России в 2000 году, он сохранил наследие Советского Союза и подавил внутренние восстания, централизовав политическую структуру России. Его военные приключения в Грузии, Молдове и Украине четко продемонстрировали оскорбительное внешнеполитическое мировоззрение о том, что Россия не поставит под угрозу свою географию. Чтобы быть более точным, его военные интервенции в Молдове, Грузии и Украине отражают геополитическое видение, которое предполагает возродить старое советское наследие, а также восстановить российское влияние на ключевые элементы Советской империи. Геополитически его новая стратегия направлена на защиту Российской империи от будущих Наполеонов и Гитлеров.
Читайте такжеПутин превращает Россию в Азию, спасти от этого ее может только УкраинаКороче говоря, этот вечный страх вторжения, который управляет российской внешней политикой и одержимость географией являются своего рода невротическим расстройством, создающим чувство незащищенности в России. Одержимость России вытекает из этой географической ловушки, которая, и определяет агрессивную политику России в отношении Европы.
Шахзада Рахим, фрилансер и независимый писатель для New Eastern Europe