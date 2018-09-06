Россияне начали ощущать, что война дорогое занятие - Atlantic Council

6 сентября 2018, 23:35

Спонсируемые Россией военные конфликты могут надорвать экономику России.

Боливар не вынесет двоих - а Россия взъючила на спину своему экономическому
Боливар не вынесет двоих - а Россия взъючила на спину своему экономическому "Боливару" даже не двоих / rusmonitor.com

Интервенция в Сирии, аннексия Крыма и продолжение военного присутствия на востоке Украины может стать слишком тяжелым финансовым бременем для России Владимира Путина, в том числе из-за санкционного давления.

Экономика России растет всего лишь на какие-то 1,5% в год, но при этом она тратит 5,3% ВВП на военные нужды, а юридические, общественные и другие потери забирают еще 3-4%, отмечает аналитик. Россияне начинают понимать, что война - дело дорогостоящее; Кремль финансирует операции в Сирии и восточной Украине, и хотя это ограниченные операции, а Россия, будучи 11-й экономикой мира, способна финансировать их в краткосрочной перспективе, в долгосрочной наступает совсем другой поворот, пишет аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд в статье для Project Syndicate, передает Голос Америки.

С 2008 по 2016 годы Россия нарастила военные расходы с 3,3%, что примерно соответствует уровню США – до 5,3%, сообщает Стокгольмский аналитический центр Stockholm International Peace Research Institute, пишет Аслунд. Российская бюджетная статистика свидетельствует, что гражданские расходы на оккупированный Крым составляют $2 млрд в год. Расходы на востоке Украины закрыты для общественности, но можно считать, что они подобны. В этом случае, по оценкам аналитика, расходы России составляют $4 млрд, или 0,3% ВВП только на эти две операции.

Кроме этого, Россия также теряет в торговле и инвестициях, что достаточно для того, чтобы страна была в стагнации пока продолжаются войны, подчеркивает Аслунд. Санкции введенные США и ЕС в 2014 году работают эффективно, считает аналитик. В мировых финансах доллар играет ведущую роль, а так как каждый доллар проходит через американские банки, операции в долларах подпадают под юрисдикцию министерства финансов США. Поэтому финансовые санкции США могут лишить Россию иностранных инвестиций. После потери доступа к финансированию в долларах, российские корпорации не имели другого выхода как выплачивать долги после наступления срока выплат (а не рефинансировать, – ред.).

В результате этого, отмечает Аслунд, общий международный долг России снизился с $732 млрд в июне 2014 года до $519 млрд в декабре 2015 года и с того времени оставался на этом уровне. Международные валютные резервы России сократились с $510 млрд на конец 2013 года до $356 млрд на март 2015 года, впоследствии, постоянный профицит текущего счета позволил восстановить этот уровень до $458 млрд. Однако, прямые международные инвестиции в Россию составили менее 2% ВВП с 2015 по 2017 и почти половина из них – проекты прошлых лет.

Таким образом, сокращаются не только инвестиции, но и импорт технологий, подчеркивает аналитик. Россия смогла удержать макроэкономическую стабильность и внешний баланс, однако, имеет небольшой спад производства и значительное ухудшение уровня жизни. Реальные располагаемые доходы граждан упали на 17%, а инвестиции снизились на 12%, хотя ВВП упал только на 0,5, за этот период. Оборот торговли между Россией и Украиной упал на 80%. Хотя остановка торговли больше навредила Украине, Россия также потеряла значительный экспортный рынок и источник импорта военного оборудования. Украина, которая некогда была важным потребителем энергии, не покупала у России природный газ с ноября 2015 года.

Захват активов в Крыму и на Донбассе также является ценным. Согласно Договору о защите инвестиций 1998 года, украинские компании подали по меньшей мере восемь исков против России в арбитражный суд в Гааге. Незаконные конфискации могут стоить России около $10 млрд, оценивает аналитик. Так как быстрого решения конфликта в Украине не ожидается, вероятно, санкции останутся на долгий срок. Санкции могут расширяться, например, в апреле США ввели санкции в ответ на вмешательство упрезидентські выборы 2016 года. Новые меры значительно повлияли на российский рубль и фондовый рынок.

Теперь, Конгресс проводит новое наступление, после подозрительного саммита Путина и Трампа в Хельсинки этим летом, работая над новым пакетом санкций. Хотя экономика России растет на незначительные 1,5%, ежегодные гражданские, юридические и другие расходы на военную агрессию составляют, как минимум 3-4% ВВП, или $45-60 млрд. Кремль, возможно, считает эти расходы управляемыми на данном этапе, но их рост может иметь значительные политические последствия, убежден аналитик.

27 августа санкции США в против России по обвинениям со стороны Вашингтона в применении химического оружия в Солсбери вступили в силу. С этого дня прекращается любая американская помощь России, кроме срочной гуманитарной. Россия также лишается кредитной и финансовой поддержки со стороны Вашингтона.

Второй пакет санкций США запланирован на ноябрь. В него может войти почти полное ограничение экспорта и импорта.

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