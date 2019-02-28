"Толку, что рухнул царский режим": эксперт озвучил украинскую проблему санкций против России

В чем главная проблема антироссийских санкций для Украины

Не важно, будут ли введены какие-то санкции против России, потому что принципиально это ничего не изменит.

С таким мнение выступил руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко во время чата на Главреде.

"На Россию больше влияет цена на нефть, чем санкции. На Россию санкции влияют в долгосрочной перспективе, то есть их эффект откладывается на 2020-е годы. Главная проблема России состоит в том, что она отсечена от многих технологических инноваций из-за санкций, скажем, она не может увеличить свою добычу нефти", – пояснил эксперт.

При этом он отметил, что и Украине не стоит расслабляться.

Читайте такжеРаспад РФ неизбежен: к чему должна быть готова Украина"Но если благодаря такому медленному удушению русские в какой-то перспективе проваливаются в свой медленный кризис, то мы должны быть готовы к этому. А если мы не будем к этому готовы, то нас ждет повторение судьбы УНР, как это было в 1919 году. Толку, что царский режим рухнул, если мы не смогли использовать ситуацию? Как только вместо царского режима появились большевики, которые сформировали новое государство, которое смогло мобилизовать десятки тысяч людей, чтобы идти на захват Украины, они захватили Украину, потому что она ничего не смогла противопоставить. Это – главная проблема", – уверен Романенко.

То есть с санкциями и прочими инструментами удушения России тоже нужно уметь работать и извлекать выгоду для себя, резюмировал он.

Ранее в Конгрессе США решили "пощупать" Путина за имущество и доходы. Согласно инициативе, американские разведчики обязаны собирать данные и предоставить доклад о "Финансовом состоянии президента РФ и его сторонников, а также о тайных сетях".

Как сообщалось, в связи с агрессией России в Керченском проливе 24 высокопоставленных сотрудника ФСБ могут пополнить санкционный список США. В США предложили ввести запрет на операции с новым суверенным долгом РФ.

Напомним, в США подготовили новый пакет санкций против РФ в связи с агрессией Кремля в Керченском проливе 24 ноября 2018-го, закончившейся пленением украинских военных моряков. Затем курс рубля стремительно рухнул после сведений о новых санкциях против РФ. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров пришел в ярость из-за новых санкций США.