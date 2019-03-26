Священник РПЦ предрек русским вымирание, а России - опустошение

Протоиерей Димитрий (Смирнов) / Pravoslavie

Через несколько десятилетий в РФ не останется русских.

Соответствующее заявление сделал в интервью глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Русской православной церкви протоиерей Димитрий (Смирнов).

"Украина, Белоруссия, Россия — они вымирают. Нам вообще, как государству русскому, осталось лет тридцать. На европейской части мусульмане будут жить, а азиатская — китайская", — сказал он.

Протоиерей напомнил, что Византийская (бывшая Восточная Римская) империя в период своего расцвета была крупным культурным центром, "а теперь и не пахнет этой Византией". По его мнению, схожая картина наблюдается и в современной России.

Читайте такжеВ Германии найден документ, подтверждающий давление РПЦ на УПЦ при Петре IПо словам Смирнова, раз собор Святой Софии в Константинополе некогда сделали мечетью, то и сейчас из колокольни Ивана Великого в Москве, в случае чего, "хороший минарет получится".

Священник думает, что процессу вымирания русских людей и опустошения России следует противопоставить веру.

"Нам нужно этот процесс пятками тормозить, пятки в кровь стереть, чтобы могли Господу на Суде показать свои стертые пятки. Что вот, я старался, видишь? Так что делай, что должно, а там будь что будет", — подытожил он.

Напомним, ранее В РПЦ "полыхнули" гневом из-за объединительного Собора ПЦУ.