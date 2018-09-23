"РПЦ смирилась с неизбежной изоляцией": из-за Украины Москва вынуждена покупать дружбу "еретиков"

23 сентября 2018, 12:32

РПЦ собирается восстанавливать в Сирии не только православные объекты – но также и мусульманские мечети.

Митрополит Иларион (Алфеев)_РПЦ
Митрополит Иларион рассказал о планах РПЦ восстановить храмы и монастыри в Сирии / Униан

Из-за ситуации вокруг предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви Российский Патриархат рискует оказаться в полной изоляции – и сам это отлично понимает. Осознание этого толкает РПЦ на неожиданные и не вполне выгодные для Москвы союзы, пишет Telegram-канал "Церквач".

Как отмечает Telegram-канал, РПЦ планирует поучаствовать в восстановлении разрушенных храмов и монастырей, главным образом, в Сирии. Сразу стоит отметить, что Сирия является канонической территорией Антиохийского Патриархата.

"В российских федеральных СМИ выступление митрополита Илариона подается очень необычно: "РПЦ разработает программу по восстановлению инфраструктуры Сирии". Если заменить "РПЦ" на "Ротенберг" или какую-нибудь крупную коммерческую структуру, то текст смотрится органично, а так вызывает недоумение. Антиохийский Патриархат журналисты не считают нужным упоминать вообще, как будто его там и вовсе нет", – пишет "Церквач".

Читайте такжеРПЦ может возглавить украинский митрополит - ЧаплинПри этом РПЦ собирается восстанавливать не только православные объекты – но также и мусульманские мечети, что Telegram-канал характеризует как "попытку соседей не столько помочь вам с ремонтом, сколько переделать вашу квартиру по своему вкусу".

"Отдельно бросается в глаза готовность РПЦ сотрудничать с теми, кого принято именовать инославными (а чаще еретиками), и даже с мусульманами, строить последним мечети, и все это на фоне подготовки к полному разрыву с Вселенским Патриархатом из-за Украины.

Похоже, что в Патриархии осознали, что не смогут добиться серьезной поддержки по украинской проблеме у остальных поместных православных Церквей (только у Антиохийской и Сербской), а значит неизбежно окажутся в изоляции.

Европейский вояж Илариона — отчаянная и не слишком изящная попытка избежать реализации этого сценария по принципу "хоть с чертом, лишь бы не с Варфоломеем". И гонимые христиане тут оказались очень кстати. Других тем для разговора с широким кругом религиозных и светских зарубежных лидеров у РПЦ попросту нет", – резюмирует "Церквач".

Напомним, 17 апреля Порошенко заявил, что он и иерархи УПЦ Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви решили официально обратиться к Вселенскому патриарху Варфоломея I с просьбой о предоставлении автокефалии православной церкви в Украине.

19 апреля Верховная Рада приняла постановление о поддержке обращения президента к Вселенскому патриарху о предоставлении томоса на автокефалию православной церкви в Украине.

В середине сентября Вселенский патриарх Варфоломей в письме сообщил о назначении своих экзархов в Украине и подчеркнул, что процесс предоставления автокефалии УПЦ уже начат.

В свою очередь в РПЦ уже пообещала разорвать отношения с Константинопольским патриархатом в случае, если УПЦ получит автокефалию. Кроме того, в РПЦ решили прекратить упоминать патриарха Варфоломея в молитвах. Константинопольская сторона отказалась решать вопрос путем диалога, считают в РПЦ. Тем самым Варфоломею развязали руки, считают эксперты: "Без Кирилла и компании Варфоломею будет намного проще решать поставленные задачи".

Напомним, всего за сутки сразу несколько близких к Кремлю телеграм-каналов опубликовали компромат сначала на митрополита Илариона (Алфеева), а затем и на патриарха Кирилла. Отмечается, что на первый взгляд эти инсайды выглядят как информационная атака – учитывая проблемный для России вопрос автокефалии для Украинской православной Церкви и конфликт с Вселенским Патриархатом.

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Новость в спецтеме:Автокефалия УПЦ: в шаге от независимости от Москвы
Россия Сирия РПЦ автокефалия автокефалия УПЦ
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