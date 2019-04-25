"Историческая встреча": Путин рассказал о тет-а-тете с Ким Чен Ыном

Владимир Путин поговорил с Ким Чен Ыном о ситуации на Корейском полуострове / Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил, что во время переговоров с лидером Корейской Народно-Демократической Республики (Северная Корея) Ким Чен Ыном тет-а-тет они обсудили улучшение ситуации на Корейском полуострове.

Во время переговоров обсуждались перспективы развития связей между Россией и КНДР, привело слова Путина РИА Новости.

По словам российского лидера, он смог поговорить с Ким Чен Ыном об истории отношений РФ и Северной Кореи, "поговорили о сегодняшнем дне".

"Обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация имела хорошие перспективы на улучшение", — рассказал президент.

Напомним, 24 апреля Ким Чен Ын впервые прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина и впервые встретился с президентом РФ. Ким Чен Ын и Путин провели встречу на острове Русский (находится под Владивостоком) и беседовали тет-а-тет почти два часа.