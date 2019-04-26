Будапешт пригрозил Киеву из-за закона о языке – СМИ

Венгрия продолжит ставить Украине палки в колеса / УНИАН

Венгерское правительство продолжит блокировать переговоры по линии НАТО – Украиной.

Как сообщил на своей странице в Twitter венгерский журналист Шабольч Пануй со ссылкой на источники в правительстве Венгрии, Будапешт предупредили Североатлантический альянс, что будут в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО.

"Источники сообщают мне, что чиновники Венгрии заявили заместителю генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер во время ее визита в Будапешт, что Венгрия будет продолжать блокировать переговоры между НАТО и Украиной, если Киев примет закон, что и произошло только что", – написал журналист.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии раскритиковал принятый Верховной Радой закон о языке.