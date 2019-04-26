И снова к Пасхе: три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке

26 апреля 2019, 19:35

О жертвах пока не сообщается.

Три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке / Reuters

26 апреля на Шри-Ланке прогремели три новых взрыва.

Во время проведения антитеррористической операции на востоке страны, в городе Калмунай, несколько террористов подорвали себя, когда к ним нагрянула местная армия.

Как сообщает новостной портал News1st со ссылкой на представителей армии, во время полицейского рейда началась стрельба. Затем прогремели взрывы, после чего военных снова обстреляли.

О жертвах пока не сообщается.

Однако известно, что на месте инцидента обнаружили тайник, в котором находился большой запас материала для изготовления бомб, а также 100 тысяч металлических деталей, летательные беспилотники и по меньшей мере 1 жилет смертника. Также найден флаг Исламского государства, которое взяло на себя ответственность за теракты, совершенные на католическую Пасху 2019.

Напомним, в день католической Пасхи, на Шри-Ланке была зафиксирована серия взрывов в отелях и католических храмах − в трех объектах гостиничного бизнеса в столице, городе Коломбо, в церкви Святого Антония, а также еще двух церквях в пригородах.

Сначала сообщалось, что количество жертв достигло 290 человек, из них 24 – туристы. Однако затем власти уточнили, что число жертв – 253 человека.

При этом дети богатейшего бизнесмена Дании погибли во время теракта в Шри-Ланке. Школьники отдыхали на полуострове во время пасхальных каникул.

Ранее в проповеди на Пасху Папа Римский упомянул конфликт в Украине и теракты на Шри-Ланке. Папа Францисх произнес свою традиционную проповедь обращение – Городу и миру.

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теракты взрывы Шри-Ланка
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