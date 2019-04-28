"Устрашение в случае агрессии": в Бундестаге заговорили о новой стратегии по Донбассу

Украинские военные на Донбассе

В Германии предложили новую стратегию урегулирования конфликта на востоке Украины.

Фракция Свободной демократической партии Германии в Бундестаге приняла документ под названием "Миру в Украине нужен новый импульс".

Как сообщает Bild, стратегия состоит из 12 пунктов и, в частности, предусматривает расширение миссии содействия Украине в реформировании полицейского сектора страны (EUAM).

Немецкие депутаты считают, что это необходимо для того, чтобы своевременно осуществить реформу органов безопасности, которые "смогли бы оказывать устрашающее воздействие в случае внешней агрессии".

Согласно документу, правительство Германии должно составить дополнительный план действий по выполнению Минских соглашений, который будет содержать обязательные сроки выполнения, включая стимулы для исполнения отдельных шагов, а также возможные санкции в случае отказа.

Предлагается содействовать "новому или дополнительному гражданско-полицейскому компоненту миссии ООН, который в первую очередь возьмет на себя суверенные задачи в сотрудничестве с местными органами безопасности Украины".

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При этом штат EUAM Ukraine (гражданской миссии Европейского Союза для реформирования украинского сектора безопасности) должно быть существенно увеличен, что должно способствовать тому, что "силы безопасности станут сдерживающим эффектом против внешней агрессии".

Кроме того, в Совете Безопасности ООН правительство Германии должен разработать мирный план, предусматривающий вывод всех боевых частей от линии соприкосновения, а также роспуск "правительств" в самопровозглашенных "народных республиках".

Стратегия предполагает, что временный контроль за территориями ОРДЛО должна отойти временной гражданской администрации с мандатом ООН, будет готовить свободные независимые выборы.

Напомним, в связи с указом президента РФ Владимира Путина об упрощенной выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Украина обратилась в Совет Безопасности ООН.

В свою очередь Владимир Путин назвал причину раздачи паспортов РФ жителям Донбасса.

У Зеленского заявили, что указом о выдаче российских паспортов гражданам Украины в ОРДЛО Российская Федерация признала свою ответственность в качестве государства-оккупанта.