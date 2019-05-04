"Дипломатия без границ": постпред РФ Небензя спел в штаб-квартире ООН

Дипломат проявил все свои творческие способности, поэтому еще и станцевал.
Постпред России при ООН Василий Небензя в штаб-квартире организации спел вместе с солистками арт-группы Сопрано песню На побывку едет молодой моряк.
Как сообщает РИА Новости, дипломат принял участие в импровизированном представлении.
Мероприятие было посвящено демонстрации фильма о гастролях по миру хора Турецкого с песнями о войне, приуроченному к празднованию Дня Победы.
"Культурная дипломатия без границ", - так назвал проект Небензя.
Солистки группы Сопрано пригласили российского дипломата, который с особым азартом и станцевал, и спел с ними.
Напомним, президент России Владимир Путин назначил новым постоянным представителем России в Организации Объединенных Наций заместителя главы МИД РФ Василия Небензю в связи со смертью от сердечного приступа его предшественника Виталия Чуркина.