"Дипломатия без границ": постпред РФ Небензя спел в штаб-квартире ООН

4 мая 2019, 22:16

Дипломат проявил все свои творческие способности, поэтому еще и станцевал.

Небензя
Небензя оказался всесторонне развитым дипломатом / Фото: Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя в штаб-квартире организации спел вместе с солистками арт-группы Сопрано песню На побывку едет молодой моряк.

Как сообщает РИА Новости, дипломат принял участие в импровизированном представлении.

Мероприятие было посвящено демонстрации фильма о гастролях по миру хора Турецкого с песнями о войне, приуроченному к празднованию Дня Победы.

"Культурная дипломатия без границ", - так назвал проект Небензя.

Солистки группы Сопрано пригласили российского дипломата, который с особым азартом и станцевал, и спел с ними.

Напомним, президент России Владимир Путин назначил новым постоянным представителем России в Организации Объединенных Наций заместителя главы МИД РФ Василия Небензю в связи со смертью от сердечного приступа его предшественника Виталия Чуркина.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

22:16
"Дипломатия без границ": постпред РФ Небензя спел в штаб-квартире ООН
21:47
Российский артист Садальский пожаловался на безденежье
21:19
Зеленский в Раде: радикалы и ряд политиков проигнорировали первую встречу Видео
20:47
Кличко на благотворительном вечере в США продал за 50 тыс долларов экскурсию по Киеву Фото
20:22
Пугачева рассказала о вещем сне проигравшим дочери Алсу финалистам Голоса
19:59
Феминистка: 60-летняя Мадонна украсила обложку британского глянца Vogue
19:52
Аномальная жара в Украине: синоптик рассказал, когда воздух раскалится до +33 градусов
19:21
В США самолет Boeing с людьми на борту рухнул в реку
18:58
В Раде рассказали, о чем говорили с Зеленским Видео
18:32
"С собой забрали сердце": контактировавшая с инопланетянами Лель показала космическое шоу Видео
18:20
Первое знакомство с Радой: Зеленский высказался о роспуске парламента и дате инаугурации Фото
17:52
"У нас общее видение": сенатор США рассказал о планах на работу с Зеленским
17:29
В Луганске разыграли фальшивый захват Рейхстага и противостояние на Майдане Фото
17:26
"Красные провокации": Вятрович высказался за отмену выходного 9 мая Видео
16:57
Жуткое ДТП с пожаром: в России в огне погибли известные комики Видео
16:28
"Голоса будут": в Раде прокомментировали назначение даты инаугурации Зеленского
16:06
Диетолог дала рецепт десерта для долгожителя
15:58
"Есть несколько ходов": Зеленский рассказал о подготовке ответа на раздачу паспортов РФ на Донбассе
15:33
В парке Киева нашли повешенным парня, опубликованы фото и видео 18+ Фото Видео
15:22
Зеленский назвал вероятную дату своей инаугурации Видео
15:03
"Уважают только силу": Ницой высказалсь о борьбе за украинский язык
14:43
"Новые границы в Европе": в ПАСЕ оценили шансы на сохранение членства РФ
14:31
"Назад в Турцию": экс-муж Ани Лорак лишился бизнеса в Киеве
14:25
"Ш*лава, а не дама": в Сети разнесли фото Ксении Собчак в тюрбане
13:58
Тревожный прогноз: синоптик рассказала, какие области Украины накроют дожди с грозами
13:39
"Все время голая!": Ольга Бузова разозлила сеть сексуальными фото с отдыха Видео
13:31
В Черкассах известный журналист попал в реанимацию после жестокого избиения Видео
13:25
В Раде анонсировали встречу Зеленского с лидерами фракций
12:56
"Показывали врага Украины Путина": в гимназии Черкасс разгорелся скандал с советскими песнями Видео
12:38
Насте Каменских – 32: как певице удалось похудеть, фото до и после
12:15
"Я устал и ухожу": еще один украинский топ-чиновник заявил об отставке
11:52
Порошенко похвастался преимуществами украинского паспорта над российским
11:32
"Инаугурация и работа Рады": СМИ рассказали о встрече Зеленского и Парубия
11:29
Непочатый край работы: в МВФ оценили перспективы реформ в Украине
11:11
При Зеленском в отношениях с Россией сложится грузинская модель мнение
10:57
"Любимая Настечка!": Потап посвятил трогательный стих Каменских в честь ее дня рождения
10:40
"Грозы, град, шквалы": ряду регионов Украины светят погодные неприятности
10:35
Кличко сделал промо Киеву в США, разыграв на благотворительном аукционе экскурсию по городу Видео
10:30
"Еще немного дряблая": Регина Тодоренко показала фигуру после родов без фотошопа
10:29
Украине придется жить ближайшее десятилетие с неразрешимими проблемами мнение
10:10
Уничтожена молодая женщина-командир из бригады "мотострелков ДНР" — "Штирлиц"
09:59
"Приплюснутая жопа с целлюлитом": в Сети показали реальное фото ягодиц Анны Седоковой
09:40
СМИ раскрыли подробности ограбления дома нардепа Пинзеника Видео
09:29
"Куда делись сиси?": Настя Каменских озадачила сеть пикантным фото в купальнике
08:44
"Российский обман": Трамп расхвалил телефонный разговор с Путиным
08:37
Команде Зеленского пора снимать пластмассовые короны мнение
07:55
Канцлер Австрии рассказал о "дружеском разговоре" с Зеленским
07:25
Жителям "ДНР" вместе с паспортами России достаются "военные билеты" — СМИ
07:18
Присоединить Беларусь уже завтра Путину мешает только Украина мнение
06:57
Синоптик дал прогноз по Украине на День победы
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться