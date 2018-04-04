Дело об отравлении Скрипаля: Россия срочно созвала заседание Совбеза ООН

Российская Федерация инициировала проведение заседания Совета Безопасности ООН − по поводу отравления бывшего разведчика и полковника ГРУ Миноборо РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, случившегося в британском городе Солсбери.

С таким заявлением в среду, 4 апреля, выступил постоянный представитель России при штаб-квартире ООН Василий Небензя, сообщает новостное агентство "РИА Новости".

"Мы по указанию нашего правительства просим созвать открытое заседания Совета Безопасности по письму премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, связанному с инцидентом в Солсбери", – сказал он.

Согласно имеющейся на данный момент информации, заседание Совбеза ООН будет проходить 5 апреля в 15.00 (21.00 по Киеву).

Напомним, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию 4 марта нашли в бессознательном состоянии в парке Солсбери. Позже премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом, разработанным в РФ. Чиновница также сообщила, что страна в связи с инцидентом вышлет со своей территории 23 российских дипломата. Позднее стало известно, что в деле об отравлении Сергея Скрипаля появилась новая версия.