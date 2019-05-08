Политтехнолог сказал, устроит ли Путин ядерную войну

Владимир Путин готов устроить ядерную войну, полагает политтехнолог / Reuters

Российский политтехнолог Станислав Белковский считает, что президент РФ Владимир Путин готов устроить ядерную войну.

Глава России идет путем саморазрушения, рассказал эксперт в интервью Обозревателю.

Собеседник, отметил, что российский лидер уже подтвердил, что готов к смерти.

"Путин идет путем саморазрушения. Он же уже сказал, что готов к смерти, ибо все мы попадем в рай. Почему ему тогда не устроить ядерную войну?" — задался вопросом эксперт.

Белковский уверен, что Путин готов применить ядерное оружие. "Если человек готов к смерти, если ему не мила жизнь, то почему он не готов применить ядерное оружие? Конечно, готов", — сказал политтехнолог.Читайте также"Есть угроза третьей мировой войны": эксперт спрогнозировал вероятность применения Россией ядерного оружия

Ранее сообщалось, что в октябре 2018 года Владимир Путин во время заседания клуба Валдай в Сочи говорил, что те, кто применит ядерное оружие против России, "просто сдохнут", а россияне после атаки "попадут в рай".

Напомним, власти США обвинили РФ в нарушении обязательств, взятых в рамках Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности и пригрозили со 2 февраля 2019-го выйти из соглашения.

В начале марта Путин своим указом приостановил выполнение Россией ракетного договора.

Справка. Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — договор между СССР и США, подписанный лидером Советского Союза Михаилом Горбачевым и американским президентом Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи в Вашингтоне. Документ вступил в силу 1 июня 1988-го.

Соглашение позволило ликвидировать целый класс вооружений: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1-5,5 тысяч км) и меньшей (от 500 до 1 тысячи км) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.