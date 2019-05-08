В Сети появилась запись переговоров пилота SS100 с диспетчером перед посадкой и пожаром

Горящий самолет в Шереметьево / Открытые источники

В Сети появилась аудиозапись фрагмента переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами Шереметьево - прямо перед катастрофой и последующим пожаром 5 мая, в котором погибли более 40 человек.

Ролик опубликовал Telegram-канал Baza. В нем пилот лайнера запрашивает разрешение вернуться в аэропорт, а также сообщает диспетчерам о частичной потере радиосвязи. "Просим возврат. Потеря радиосвязи. Самолет в дайрект моуде", — говорит он, имея в виду режим Direct Mode. Он предназначен для управления самолетом на случай отказа каких-то элементов бортового оборудования.

Напомним, вечером 5 мая в столице РФ, в аэропорту Шереметьево, произошла масштабная авиакатастрофа. Сразу после экстренного возвращения и аварийного приземления на взлетно-посадочную полосу началось возгорание в пассажирском самолете Sukhoi Superjet 100 (сообщением Москва-Мурманск).

На борту во время катастрофы находились 78 людей - 73 пассажира и пятеро членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов, при этом на опубликованном видео запечатлено, как люди прыгали из горящего самолета и бежали по взлетной полосе.

Позднее российские правоохранители сообщили, что в результате катастрофы погиб 41 человек.

Далее, благодаря расшифровке "черного ящика" сгоревшего SSJ-100 удалось установить, что в самолет действительно ударила молния.

Затем СМИ раскрыли основную версию в расследовании крушения и пожара самолета в Шереметьево.