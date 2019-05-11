Меган Маркл подтолкнула: Кейт Миддлтон опять решила стать мамой

Кейт Миддлтон / Фото: Reuters

Супруга принца Уильяма герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон задумалась о том, чтобы стать мамой в четвертый раз.

На подобные мысли ее навело рождение сына у жены принца Гарри Меган Маркл, сообщает Daily Mail со ссылкой на ее подругу.

"Кейт хотела бы завести ребенка", — сказала собеседница агентства.

Издание подчеркивает, что широко распространено мнение о том, что Миддлтон всегда хотела троих детей. Решение завести четвертого стало бы неожиданностью для тех, кто следит за ее судьбой.

Читайте такжеСвершилось: Меган Маркл и принц Гарри впервые показали сынаНапомним, ранее сообщалось, Кейт Миддлтон высказалась по поводу рождения сына у принца Гарри и Меган Маркл: "Это особенное время, точно, когда у Луи и Шарлотты только недавно были дни рождения... Весна в воздухе, это такое прекрасное время года, чтобы родить ребенка".

Напомним, Меган Маркл в понедельник, 6 мая 2019 г, родила сына, имя которого пока не разглашается. Спустя несколько дней стало известно, что мальчика назвали Арчи.