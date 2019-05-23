Внесли в черный список: Виктории Нуланд запретили въезд в РФ

Нуланд попала под персональные санкции России / Reuters

Экс-помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд запретили въезд в Россию.

Как сообщает Коммерсантъ со ссылкой на источники, МИД России внес экс-помощницу госсекретаря США в так называемый черный список.

Отмечается, что данный список был сформирован в России в ответ на персональные антироссийские санкции США.

Нуланд планировала посетить Москву, чтобы принять участие в закрытой международной конференции. Ее имя значилось в списке участников форума, однако в последний момент ей не дали российскую визу.

Как известно, ранее в получении российской визы было отказано нескольким американским конгрессменам и бывшему послу США в РФ Майклу Макфолу. Нуланд неоднократно высказалась за дальнейшее ужесточение антироссийских санкций.

Напомним, ранее Нуланд призвала Трампа показать Путину во время встречи величие США.