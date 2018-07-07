Нуланд призвала Трампа показать Путину во время встречи величие США

Бывший официальный представитель Госдепартамента Виктория Нуланд заявила, что от поведения американского президента Дональда Трампа на саммите НАТО в Брюсселе и во время встречи с президентом России Владимиром Путиным зависит восстановление мирового лидерства США.

Единство НАТО и последующие "решительные переговоры" с Путиным продемонстрируют стремление Вашингтона встать на сторону союзников и "дать отпор стратегическим соперникам". Об этом написала Нуланд в колонке The New York Times.

"Вместо того, чтобы уступать Крым, прощать Путину вмешательство в наши выборы и предлагать бесплатное ослабление санкций, Трамп с НАТО за спиной может вернуть американской дипломатии было величие, если он покажет Путину, что нормальные отношения с нами требуют цивилизованного поведения России в мире. Альтернатива – разрушенное НАТО и собравшийся с новыми силами Путин – ослабит Америку, и Трамп выйдет проигравшим из соревнования великих держав, которое он сам объявлял", - написала она.

Напомним, в НАТО проявляют известное беспокойство вероятностью достижения президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Хельсинкской встрече каких-либо договоренностей в обход альянса; это поставит НАТО в неудобное положение и фактически оставит не у дел.