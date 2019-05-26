Лох-несское чудовище не умерло: монстр нашелся в Канаде

Лох-несское чудовище появилось в Канаде / planetanovosti.com

В канадском озере Национального парка Банф водится знаменитое Лох-несское чудовище. Об этом утверждает Мэттью д’Амико, студент из Флориды.

По словам молодого человека, он видел Лох-несское чудовище не сам, а с семьей, когда они приехали все вместе отдыхать к озеру. Якобы в воде виднелась длинная шея.

Свидетель явления миру Лох-несского чудовища быстро схватил телефон, чтобы сделать несколько снимков. Фотографии быстро разлетелись по сети, передаёт The Daily Mail.

Также отчетливо видела чудовище сестра Мэттью, которая в момент встречи сопровождала брата на прогулке.

Молодые люди сделали привал на одном склоне, с которого было видно реку Боу. В один момент из воды показалось огромное создание. К сожалению, пока студенты позвали родителей, монстр уже скрылся. Хорошо, что фотографии получились весьма убедительными: на них отчетливо виден монстр.

Вся семья решила, что видела Лох-несское чудовище, слухи о котором ходят еще с шестого века. Согласно легендам, загадочное создание имеет крохотную голову и очень длинную шею, такие же черты можно наблюдать у монстра на фото.

Таким образом, знаменитое Лох-несское чудовище не сдохло. Ведь в 2017 году СМИ активно писали, что Гари Кэмпбелл, хранитель официального реестра регистрации наблюдений Лох-несского чудовища, объявил его — чудовище — утраченным. Основание - отсутствие каких-либо, сообщений от очевидцев.

Якобы последний раз монстра видели 21 августа 2016 года. С тех пор — тишина, несмотря на обилие наблюдателей. Гарри Кэмпбелл тогда высказал опасение, что чудовище не показывается, потому что больше нет.

Напомним, ранее Лох-несское чудовище снова напомнило о себе. 60-летний Джордж Эдвардс сделал "самую лучшую" фотографию лох-несского чудовища. Снимок уже изучили американские военные эксперты и признали его подлинным. Чтобы запечатлеть монстра, охотник за Несси тратил по 60 часов в неделю последние 26 лет. Автор фото считает, что подобных чудищ в озере несколько.

Также ранее в Исландии было обнаружено местное лох-несское чудовище.