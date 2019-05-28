Российский политик сказал, сбежит ли Путин из Кремля в женском платье

Владимир Путин не сбежит из Кремля в женском платье из-за падения уровня доверия россиян, полагает политик / Reuters

Российский политик Илья Яшин считает, что в РФ у президента Владимира Путина, несмотря на падение уровня доверия граждан, есть серьезные рычаги для удержания ситуации.

Наверное, не стоит ожидать, что завтра глава России сбежит из Кремля в женском платье, рассказал политик в интервью Обозревателю.

По словам собеседника, в стране за годы правления Путина властью сформирован огромный силовой ресурс, и у нее есть определенный экономический запас прочности.

"…Поэтому ожидать, что завтра Путин сбежит из Кремля в женском платье, наверное, не стоит…", — заявил Яшин.

Политик добавил, что РФ — страна, в которой падение доверия граждан рано или поздно может дать о себе знать. "Сегодня мы фиксируем недоверие, а через какое-то время увидим плоды этого недоверия в той или иной форме — либо на выборах, либо на улице, либо как-то еще", — сказал собеседник.

Напомним, в мае 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел исследование и выяснил, что в России уровень доверия граждан к Владимиру Путину снизился до 31,7%.