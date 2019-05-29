"Вся ответственность на Москве": патриарх Варфоломей обличил козни РПЦ

Патриарх Варфоломей обличил козни РПЦ / Патриарх РПЦ Кирилл и Вселенский патриарх Варфоломей / Фокус

Московский патриархат несет полную ответственность за то, что Украинская церковь так долго не могла получить автокефалию, заявил Вселенский патриарх Варфоломей.

"Когда Вселенский Патриархат решил предоставить Украинской церкви автокефалию, было сделано много попыток получить церковную независимость Украины от России, но ни одна из них не была успешной, за что Московский патриархат несет полную ответственность", – рассказал он в интервью болгарскому агентству БГНЕС.

Причем это не единственная вина РПЦ, считает глава Константинопольского патриархата.

Читайте такжеПросроченный Томос, или Почему спыхнул церковный скандал"На самом деле, не только эти попытки были неудачными, но и расколы, которые были созданы в прошлом веке и связаны, в основном, с желанием Русской церкви не допустить церковной независимости Украины", – заявил глава Фанара

По его словам, Киевская митрополия никогда не была канонически передана Московскому патриархату.

"Нет ни одного официального документа, подтверждающего такое подчинение или уступку со стороны Константинопольской церкви. Известные письма Вселенского патриарха Дионисия IV только давали каноническое разрешение Московскому патриарху назначать киевского митрополита, который одновременно оставался подчиненным Константинопольскому патриарху", – пояснил Варфоломей.

Ранее Филарет наотрез отказался скрепить своей подписью верность ПЦУ.

Перед этим патриарх Филарет рассказал, как его одурачил Порошенко и Епифаний.

Также ранее сообщалось, что почетный патриарх Украины Филарет отказывается выполнять три пункта томоса об автокефалии.

Также ранее СМИ рассказали о планах патриарха Филарета по восстановлению УПЦ КП.