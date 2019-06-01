Главные новости 1 июня: вероятная дата встречи Зеленский — Трамп и "бензиновая война" РФ с Украиной

1 июня 2019, 16:02

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 1 июня.

Новости Украины и мира за 1 июня 2019 — Главные новости сегодня: Владимир Зеленский в августе-сентябре может встретиться с Дональдом Трампом, узнали журналисты
Владимир Зеленский в августе-сентябре может встретиться с Дональдом Трампом, узнали журналисты / GettyImages

В субботу, 1 июня, стало известно, когда президент Владимир Зеленский может встретиться с главой США Дональдом Трампом.

В этот же день началась так называемая "бензиновая война". Также была названа дата возобновления переговоров по Донбассу.

Кроме того, появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского в Париж.

Есть и позитивные новости не из сферы политики — 1 июня отмечается День защиты детей.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 1 июня.

Вероятная дата встречи Владимир Зеленский — Дональд Трамп

Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. СМИ писали, что встреча Трампа с Зеленским может состояться в августе-сентябре, правда, уже после встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным.

"Бензиновая война" РФ с Украиной

С 1 июня вступает в силу запрет России на ввоз в Украину российского газа и нефтепродуктов. В Кремле такое решение объяснили "ответной мерой". Мол, не могли стоять в стороне, когда украинский Кабмин расширил список запрещенных российских товаров.

Кровавая бойня в США

Днем 31 мая в Вирджинии-Бич коммунальщик без разбора стрелял в людей в муниципальном здании, по данным правоохранителей, погибли 12 человек, а четыре — пострадали и были отправлены на операции.

СМИ писали, что в здании устроил стрельбу недовольный сотрудник и назвали имя подозреваемого в совершении преступления.

  • В Вирджинии-Бич коммунальщик устроил стрельбу, погибли 12 человек Reuters
  • В Вирджинии-Бич коммунальщик устроил стрельбу, погибли 12 человек Reuters
  • В Вирджинии-Бич коммунальщик устроил стрельбу, погибли 12 человек Reuters
  • В Вирджинии-Бич коммунальщик устроил стрельбу, погибли 12 человек Reuters
  • В Вирджинии-Бич коммунальщик устроил стрельбу, погибли 12 человек Reuters
  • В Вирджинии-Бич коммунальщик устроил стрельбу, погибли 12 человек Reuters

Дата возобновления переговоров по Донбассу

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в столице Беларуси Минске 5 июня возобновятся переговоры Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по Донбассу.

По его словам, на следующей неделе (3-9 июня) Зеленский должен представить состав новой команды переговорщиков от нашей страны. 

Приглашение от Эммануэля Макрона Владимиру Зеленскому

В пятницу в Киеве Зеленский встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. После мероприятия стало известно, что президент принял приглашение от Макрона в ближайшее время посетить Париж.

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