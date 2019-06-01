Главные новости 1 июня: вероятная дата встречи Зеленский — Трамп и "бензиновая война" РФ с Украиной

Главред собрал самые важные новости Украины и мира за сегодня, 1 июня.
В субботу, 1 июня, стало известно, когда президент Владимир Зеленский может встретиться с главой США Дональдом Трампом.
В этот же день началась так называемая "бензиновая война". Также была названа дата возобновления переговоров по Донбассу.
Кроме того, появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон пригласил Зеленского в Париж.
Есть и позитивные новости не из сферы политики — 1 июня отмечается День защиты детей.
Главред собрал главные новости Украины и мира за 1 июня.
Вероятная дата встречи Владимир Зеленский — Дональд Трамп
Зеленский получил приглашение от Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом. СМИ писали, что встреча Трампа с Зеленским может состояться в августе-сентябре, правда, уже после встречи американского президента с российским лидером Владимиром Путиным.
"Бензиновая война" РФ с Украиной
С 1 июня вступает в силу запрет России на ввоз в Украину российского газа и нефтепродуктов. В Кремле такое решение объяснили "ответной мерой". Мол, не могли стоять в стороне, когда украинский Кабмин расширил список запрещенных российских товаров.
Кровавая бойня в США
Днем 31 мая в Вирджинии-Бич коммунальщик без разбора стрелял в людей в муниципальном здании, по данным правоохранителей, погибли 12 человек, а четыре — пострадали и были отправлены на операции.
СМИ писали, что в здании устроил стрельбу недовольный сотрудник и назвали имя подозреваемого в совершении преступления.
Дата возобновления переговоров по Донбассу
Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что в столице Беларуси Минске 5 июня возобновятся переговоры Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по Донбассу.
По его словам, на следующей неделе (3-9 июня) Зеленский должен представить состав новой команды переговорщиков от нашей страны.
Приглашение от Эммануэля Макрона Владимиру Зеленскому
В пятницу в Киеве Зеленский встретился с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом. После мероприятия стало известно, что президент принял приглашение от Макрона в ближайшее время посетить Париж.