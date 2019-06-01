В США "недовольный" коммунальщик расстрелял 12 человек: СМИ назвали имя подозреваемого

В Вирджинии-Бич коммунальщик устроил стрельбу, погибли 12 человек / Reuters

В пятницу днем, 31 мая, в американском городе Вирджиния-Бич мужчина без разбора стрелял в людей в муниципальном здании, по данным правоохранителей, погибли 12 человек.

В здании устроил стрельбу недовольный сотрудник, пишет CNN со ссылкой на источник.

По данным издания, в совершении преступления подозревают 40-летнего ДеВэйна Крэддока, который работал инженером в Департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич.

Собеседники добавили, что в пресс-релизах департамента он фигурирует в качестве контактного лица для получения информации о дорожных проектах в городе за последние несколько лет.

Начальник полиции Вирджинии-Бич Джеймс Сервера сказал, что стрелок — работник коммунальных служб, был убит после долгой перестрелки с офицерами.

По его словам, после устроенной злоумышленником стрельбы пострадали и были отправлены на операции четыре человека. В больнице сообщили, что состояние трех пострадавших — критическое.

"Это самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич", — сказал мэр города Бобби Дайер.

Напомним, в конце апреля в американском города Поуэй 19-летний Джон Эрнест устроил стрельбу в синагоге. СМИ писали, что в результате стрельбы погибла женщина, а еще три человека — получили ранения.