В США 19-летний парень расстрелял прихожан в синагоге: детали инцидента

Стрелок. Иллюстративное фото / Reuters

19-летний Джон Эрнест устроил стрельбу в синагоге города Поуэй (штат Калифорния,США).

По данным американских СМИ, в результате огнестрельного инцидента погибла женщина, а еще три человека получили ранения - в том числе и годовалая девочка.

Сообщается, что за восемь часов до стрельбы Эрнест выложил антисемитское послание в соцсети Facebook. Кроме того, известно, что он был вооружен полуавтоматической винтовкой модели AR-15. Стрелка задержали полицейские. Расследование продолжается.

К слову, свое нападение Эрнест совершил ровно через полгода после стрельбы в синагоге Питтсбурга, в результате которой погибли 11 людей.