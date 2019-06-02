Мощные взрывы в Дзержинске: число пострадавших возросло

В результате серии взрывов пострадали 85 человек / Reuters

В результате серии взрывов на территории предприятия Кристалл в российском Дзержинске (Нижегородской области) пострадали 85 человек.

По данным Минздрава РФ, за медицинской помощью обратились 39 работников завода и 46 жителей города. 16 из них находятся на стационарном лечении.

От взрывов выбило стекла в 185 домах в радиусе трех километров и на заводских территориях.

При этом около ста образовательных учреждений пострадали в результате взрывов, среди них 70 детсадов и 31 школа.

Напомним, ранее сообщалось, что взрывы в Дзержинске произошёл на складе готовой продукции – там хранились несколько авиабомб.