В России срочно решили снять свой фильм о Чернобыле

7 июня 2019, 12:10

Съемки пройдут в городе Курчатов Курской области, где работает АЭС, построенная по тому же проекту, что и в Припяти.

Сериал Чернобыль
В России готовят свой ответ сериалу Чернобыль / HBO

Популярность исторического мини-сериала Чернобыль от HBO о событиях в Украине, который возглавил список сериалов всех времен, обойдя таких "монстров", как Игра престолов (6 место) и Во все тяжкие (5 место), подтолкнула Россию снять свой фильм о трагедии на Чернобыльской АЭС.

По информации, съемки пройдут в городе Курчатов Курской области, где работает АЭС, построенная по тому же проекту, что и в Припяти.

В местных СМИ уже разместили объявления о кастинге массовки в эту субботу, 7 июня.

Стало известно, что создатели нового фильма о  Чернобыле ищут детей от 6 до 8 лет, подростков от 13 до 15 лет, мужчин и женщин двух возрастных категорий: от 20 до 40 лет и от 60 до 80 лет. На роли солдат подбирают молодых людей от 18 до 35 лет, сообщает Страна.

По информации, ко всем претендентам на участие в съемках фильма выдвинули несколько важных условий - отсутствие татуировок, татуированных бровей и накачанных губ, у мужчин - отсутствие усов и бороды. То есть внешний вид должен соответствовать образу людей в СССР середины 80-х, когда и произошла трагедия. Сами съемки назначены на 18-28 июня этого года.

Режиссер фильма Данила Козловский.

Продюсер - основатель телеканала 1+1 Александр Роднянский.

Читайте такжеВ сериале Чернобыль нашли киноляпВ центре сюжета - история инженеров, работавших на ЧАЭС, которые спускались в затопленные помещения реактора после аварии.

По данным российских СМИ, фильм будет называться - Когда падали аисты.

Напомним, ранее в Сети появился саундтрек к сериалу Чернобыль.

Также ранее в Сеть выложили полный сценарий сериала Чернобыль.

Финальная 5 серия Чернобыля вышла 3 июня, и стала предметом обсуждения в Сети.

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