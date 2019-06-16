У Путина рассказали, как и почему он относится к Зеленскому и Украине

Владимир Зеленский и Владимир Путин / Крым.Реалии

Руководство Кремля пребывает в сдержанном оптимизме по поводу дальнейшей политики властей Украины и лично президента Владимира Зеленского.

Об этом в воскресенье, 16 июня, заявил Дмитрий Песков - пресс-секретарь президента РФ в эфире российского телевидения.

При этом путинский спикер признал, что полной ясности касаемо планов официального Киева и позиции президента Украины Владимира Зеленского по некоторым важным вопросам, в частности, Минских договоренностей и судьбы российско-украинских отношений, пока, "к сожалению, нет ни у кого".

"Поэтому Путин занимает такую выжидательную позицию. Но в целом подход позитивный", — подытожил Песков.

Напомним, ранее Дмитрий Песков рассказал, при каких условиях Владимир Путин проведет встречу с Владимиром Зеленским по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. А также признался, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах.