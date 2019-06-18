В Кремле рассказали, с чего Путин начнет разговор с Зеленским

Песков пообещал, что Путин на встрече с Зеленским начнет разговор с "правильных фраз" / Reuters

В случае, если встреча президентов России и Украины когда-либо состоится, то российский лидер начнёт общение "с правильных фраз".

Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что у него нет сомнения в том, что Путин произнесет "правильные фразы", однако что это будут за фразы, и когда встреча может состояться, не уточнил.

Также Песков прокомментировал слова Зеленского о возможных темах беседы с Путиным.

"Мы видели эти слова президента Украины, которые он произнёс в одном из интервью. Что касается Донбасса, то нужно говорить не Путину, а жителям Донбасса, они являются непосредственным собеседником. А по Крыму уже и говорить особо нечего", - отметил спикер главы российского государства.

Напомним, в интервью немецкому изданию Bild президент Украины Зеленский признался, что скажет Путину при встрече.

Он отметил, что его первыми словами будут: "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина". Отвечая на вопрос журналиста, не потерян ли для Украины аннексированный Россией Крым, Зеленский выразил надежду, что полуостров все-таки вернется назад, в состав родной страны.

Кроме того, на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макронм Зеленский заявил, что не готов к диалогу с сепаратистами.