В Грузии нашли способ обойти запрет на перелеты в Россию

В Грузии решили летать в Россию через Ереван / Фото: Facebook/Georgian Airways

Грузинская авиакомпания Georgian Airways предложила пассажирам транзитный рейс Тбилиси-Ереван-Москва после запрета прямых авиарейсов с Россией.

2По сообщению Министерства транспорта Российской Федерации, запрет будет распространяться и на Georgian Airlines. В случае, если ограничение (на полеты – ред.) с 8 июля затронет грузинских авиаперевозчиков, Georgian Airways предложит своим пассажирам транзитные рейсы Тбилиси-Ереван-Москва", - говорится в заявлении Georgian Airways в Facebook.

Как известно, полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля по требованию российской стороны. Также президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий российским авиакомпаниям перевозить граждан России в Грузию.

Напомним, 21 июня в Грузии акции протеста вспыхнули с новой силой, стало известно о первых жертвах.

Кроме того, сообщалось, полиция начала разгонять участников протеста под стенами парламента, применив против протестующих слезоточивый газ и резиновые пули.