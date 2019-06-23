Роберт Де Ниро, Стивен Кинг и другие знаменитости распекли Трампа за сговор с Россией

Роберт де Ниро / Instagram

Несколько звезд Голливуда, в том числе такие монстры актерского дела Роберт Де Ниро (Таксист, Однажды в Америке) и Мартин Шин (Апокалипсис сегодня, Пустоши) снялись в видео на платформе NowThis News - критикующем президента США Дональда Трампа и обвиняющем его в сговоре с Кремлем.

Соответствующее сообщение опубликовал американский телеканал Fox News.Компанию Де Ниро и Шину составили Лоуренс Фишборн (трилогия Матрица), а также легендарный писатель Стивен Кинг.

В ролике все они указали на встречу Дональда Трампа- младшего и российского адвоката Натальи Весельницкой в Trump Tower и связи с РФ экс-советника президента Джорджа Пападопулоса.

В конце видео селебритиз пригрозили Трампу привлечь его к ответственности, потому что "никто — даже президент США — не стоит выше закона".

Напомним, ранее Роберт Де Ниро матерно на публике обругал Дональда Трампа и сорвал овации. Президент США не стал отмалчиваться и распек актера за мат в свой адрес.