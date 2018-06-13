Трамп отругал Роберта Де Ниро за мат в свой адрес

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал актера Роберта де Ниро в ответ на его оскорбительные высказывания в свой адрес.

Соответствующее сообщение глава Белого дома разместил в Twitter.

"Роберт де Ниро, человек с очень низким уровнем интеллекта, получил много ударов в голову от реальных боксеров в кино. Я наблюдал за ним и искренне верю, что он мог получить травму головы", - написал Трамп.

Robert De Niro, a very Low IQ individual, has received to many shots to the head by real boxers in movies. I watched him last night and truly believe he may be "punch-drunk." I guess he doesn't... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 июня 2018 г.

"Я думаю, он не осознает, что (американская) экономика сейчас в лучшем состоянии, чем когда-либо, при самой высокой за все время занятости, и многие компании возвращаются в нашу страну. Очнись!" - призвал он.

Напомним, на церемонии вручения театральной премии "Тони", которая прошла в понедельник, 11 июня, Де Ниро обматерил президента США. Он должен был представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина, но подошел к микрофону и сказал: "Я собираюсь вот что сказать. F*ck Trump. Теперь все не так хорошо с Трампом. Только F*ck Trump".