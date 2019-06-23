Валуев опроверг слухи о заболевании раком мозга

Валуев лечит доброкачественную опухоль мозга / фото: lenta.ru

Российский экс-чемпион мира по боксу депутат Госдумы России Николай Валуев опроверг распространенные ранее в СМИ слухи о том, что он смертельно болен раком мозга.

"Никакого рака мозга у меня нет, я такого не говорил. Это акромегалия, а не рак. Разве раковые больные так гуляют, как я? Кто-то ляпнул, и теперь все переписывают", - заявил он в комментарии Комсомольской правде.

Валуев добавил, что проходит курс лечения из-за опухоли головного мозга, но она доброкачественная, а не онкологическая. Сейчас он ежемесячно проходит поддерживающую терапию.

Как известно, акромегалия — заболевание, связанное с нарушением функции передней доли гипофиза. При лечении этой болезни образуется опухоль, которую удаляют хирургическим путем.

Напомним, ранее сообщалось, Николай Валуев попал в чистилище Миротворца.