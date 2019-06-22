"Зверь с Востока" умирает: Валуев откровенно заявил, что не может победить опухоль

У Валуева смертельная болезнь / РИА Новости

Еще декабре 2016 года экс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA и депутат Госдумы Николай Валуев на российском телевидении рассказал о том, что в 2013 году ему пришлось перенести две операции по удалению опухоли головного мозга.

Однако 45-летний политик и боксер, которого называют "Никола Питерский", "Человек-гора", "Зверь с Востока", до сих пор нуждается в лечении.

"Заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение. Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол", — заявил Валуев в эфире программы "Он и Она" на канале ТВ Центр.

Также российский политик откровенно рассказал о сложностях операции на головном мозге.

Сначала знаменитый боксер обратился за помощью к германским врачам. Операция прошла нормально, но позже, как оказалось, европейские медики допустили ошибку. Чтобы избежать вновь рецидивов, Валуев обратился к российским докторам.

"В итоге дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он принял правильное решение. Все-таки не стал рисковать", — сказал Валуев.

Читайте такжеВалуев в роли ведущего "Спокойной ночи, малыши" взорвал соцсетиЭкс-боксер отметил, что теперь он ежемесячно проходит терапию.

Кроме того, стало известно, что именно из-за опухоли спортсмен в 2010 году вынужден был покинуть профессиональный спорт. К тому же на тот момент у него уже было двое детей, и он решил, что "дальше рисковать не надо".

Напомним, ранее сообщалось, Николай Валуев попал в чистилище "Миротворца".