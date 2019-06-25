Обокрали космодром Байконур

Космодром Байконур обокрали / РИА Новости

В Казахстане дерзкий мужчина обокрал космодром Байконур.

По информации, кража произошла с территории базы ГУП Жилищное хозяйство на площадке №9.

На прибывших копов едва не наехал выезжающий с базы КамАЗ, который попытался скрыться в ближайшем поселке.

Кроме того, когда автомобиль заехал во двор частного жилого дома, хозяин жилья принялся забрасывать сотрудников полиции камнями, а после ударил одного головой в лицо, а второго попытался задушить, сообщает РИА Новости.

Вора и дебошира задержали копы, которые приехали на подкрепление.

Возбуждены уголовные дела о краже и применении насилия к представителям власти.

Напомним, ранее на Байконуре украинские специалисты починили систему управления российского Союза-ФГ.

Также ранее сообщалось, взрыв ракеты на Байконуре выдали за бомбежку Макеевки.