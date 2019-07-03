Кикабидзе объяснил, почему Кремлю не нужно было лезть в Украину

Властям РФ не нужно было лезть в Украину, поскольку это не маленькая страна, полагает Вахтанг Кикабидзе / Скриншот видео с youtube.com

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе считает, что Кремлю не нужно было лезть в Украину, поскольку это не маленькая страна, и украинцы любят свою Родину.

Президент Владимир Зеленский — замечательный человек, очень образованный и очень талантливый, рассказал артист в интервью Deutsche Welle.

Собеседник подчеркнул, что погубить очень легко маленькую страну, а большую — трудно.

"…Не надо было им (властям России — Ред.) лезть в Украину, это не маленькая страна, и они свою Родину очень любят…", — заявил Кикабидзе.

Ранее российский оппозиционер, 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров говорил, что президент РФ Владимир Путин может отдать приказ о широкомасштабной атаке на еще один украинский город только в случае, если это поможет поднять его подупавший рейтинг.