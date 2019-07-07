Эксперт рассказала о шагах России к восстановлению "великой империи"

Власти РФ хотят восстановить страну в качестве великой империи и накапливают ресурсы, сообщила эксперт / Reuters

Власти Российской Федерации для восстановления страны в качестве "великой империи" старательно накапливают золотовалютные резервы и увеличивают долю государственной собственности в экономике.

РФ накапливает ресурсы уже не первый год, несмотря на падение доходов граждан и рост из-за этого недовольства режимом президента Владимира Путина, говорится в статье кандидата исторических наук, завотделом развития политической системы Национального института стратегических исследований Ирины Павленко для Zn.ua.

Эксперт отметила, что России в разных странах на постсоветском пространстве различными методами удается усиливать свое влияние.

"Правда, случаются эксцессы, как этим летом в Грузии, когда люди вышли на массовые демонстрации против политики примирения с агрессором. Однако все эти осложнения на выбранном пути заставляют Кремль менять тактику, но не отказываться от цели. Эта цель — восстановить РФ как великую империю", — добавила автор.

Ранее бывший вице-премьер России Альфред Кох спрогнозировал, что в ближайшие 10-15 лет резко упадет спрос на нефть и газ, и страна лишится примерно трети своего внутреннего валового продукта и половины доходов бюджета (в 2018-м составили более 19 трлн рублей).