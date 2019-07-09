"Говорят, что взорвалась АЭС": в Ростовской области РФ паника из-за непонятных взрывов

В Ростовской области РФ паника из-за непонятных взрывов / Соцсети

В Волгодонске Ростовской области РФ местные жители сообщают о толчках и взрывах. Причем, судя по сообщениям местных СМИ, первый взрыв был еще вчера, а сегодня непонятные звуки и подземные толчки напугали людей повторно.

Никакой официальной информации пока нет. И это только подогревает панику среди населения, ведь рядом находится Ростовская АЭС, которая почти каждый месяц останавливается из-за аварий. В соцсетях пользователи напрямую связывают взрывы с атомной электростанцией.

Люди пишут: "А многие говорят, что взорвался один из блоков атомной станции", "Если б атомная – инет и связь бы уже вырубили, чтоб инфа за пределы не просочилась", "Рядом с рынком Авангард шел, со стороны Атоммаша слышно было. Я в наушниках был, может, и показалось, что оттуда, но было громко" и т.п.

Читайте такжеНа крупнейшей АЭС в Украине произошло ЧПВпрочем, жители, живущие рядом с АЭС, уверяют, что на станции все спокойно.

"Живу на В9, атомная как на ладони, и с ней, вроде, все ок. А что по поводу взрыва – слышали всей семьей. Ударная волна была сильна настолько, что натяжные потолки зашатались. Думаю, если бы было что-то серьезное, давно бы в городе началась шумиха и орали сирены", – заверила, в частности, пользователь Полина Германова.

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