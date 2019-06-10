Сериал Чернобыль вызвал интерес к возобновляемой энергии: эксперт рассказал, как не повторить катастрофу

10 июня 2019, 17:56

Все больше украинцев выбирают возобновляемые источники энергии: солнце, ветер и землю.

Сериал Чернобыль
Сериал Чернобыль вызвал немалый интерес к возобновляемой энергии

Уже несколько недель, как Украина и сериал Чернобыль гремят на весь мир и вызывают массу обсуждений и огромный интерес у миллионов людей. Все это — история, которая стала частью жизни украинцев и ее невозможно перечеркнуть или забыть. Но, прямо сейчас новое поколение людей может менять ход истории и стиль жизни, больше никогда не допуская повторения подобных масштабных катастроф.

Эксперт по строительству объектов гражданского и промышленного строительства Павел Сомов получил образование в Америке и принимал непосредственное участие в выполнении строительно-монтажных работ во время пост-ликвидационного периода на блоке станции Чернобыльской АЭС, прокомментировал ситуацию в Украине.

"Во время обучения в США, об Украине знали далеко не все. Лишь некоторые люди знали об этой катастрофе мирового масштаба. Сейчас имя Украины гремит по всему миру историей сериала Чернобыль но прямо сегодня мы сами можем выбрать другую жизнь. У нашей страны есть все шансы начать новую жизнь и изменить будущее новых поколений. Украинцы очень талантливые и предприимчивые, все больше интереса у людей вызывают технологии возобновляемой энергии, экодома. Люди меняют свой стиль жизни на максимально правильный и комфортный, в мире с природой. Кричащий сюжет сериала Чернобыль для миллионов людей еще раз подчеркнул всю соль и боль прошлого и того, что нужно менять образ жизни, сводя к минимуму все риски и переходить на использование природных материалов и ресурсов, которые помогут жить! Только мы в ответе за состояние окружающей среды и наш образ жизни", - отметил Сомов.

Павел Сомов
Павел Сомов знает, что нужно делать, чтобы не повторить события 26 апреля 1986 года / Master Management

Как показывает практика, в нашей стране масса мозговых центров и множество светлых голов, которые придумывают и реализовывают новые технологии в мире с природой. У нас делают открытия и внедряют новые технологии. Во многих регионах Украины уже осуществляют активный переход на электроэнергию, выработанную солнечными батареями и ветряными станциями. Строительные компании все больше обращают внимание на енергоэффективные технологии и строительство экокомплексов. Это не только репутация и имидж страны, но и жизнь Украины и украинцев.

Целое движение и платформу Global 100% RE Ukraine организовала певица и общественный деятель - Руслана, которая также получила статус Амбассадора Возобновляемой энергии в мире. Своим примером она показывает, как можно жить и обеспечивать все важные процессы, для комфортной жизни и работы, на энергии солнца, ветра и земли.

Руслага
Руслана - Амбассадор Возобновляемой энергии в мире / Master Management

История Чернобыля - это дорогой урок для Украины и всего мира, и наглядный пример, что нельзя допустить подобного. Но, почему-то, только после выхода американского сериала, люди массово начали интересоваться всеми деталями и углубляться в тему возобновляемой энергии.

Как отметил эксперт, все больше украинцев выбирают возобновляемые источники энергии, а именно: солнце, ветер и землю. Данные технологии уже давно не новшество, а широко используемая практика не только в промышленном секторе, но и в гражданском строительстве. Внедрять экологичные технологии и строить экодома становится не просто модно, это уже must.

"Если несколько лет назад люди играли в эко образ жизни, чтобы быть в тренде и модными, то сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, и люди осознают на сколько важен процесс перехода на чистую энергию. Из своего опыта могу сказать: эко — это не только экономия, это экология в первую очередь. Обращаясь к некоторым людям, хочется спросить: сколько еще сериалов Чернобыль должно выйти на экраны, чтобы украинцы стали сознательными в выборе образа жизни?!", - отметил Сомов.

Ранее стало известно, что 1+1 покажет сериал Чернобыль: когда смотреть

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Чернобыль экология
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