Сериал Чернобыль спровоцировал туристический бум в Украине

Сериал Чернобыль увеличил спрос на экскурсии в зону отчуждения / newsinphoto.ru

После выхода на экраны нашумевшего мини-сериала Чернобыль от HBO, количество желающих увидеть саркофаг над 4-м энергоблоком ЧАЭС и посетить город-призрак Припять, значительно возросло.

Турагентства, которые занимаются экскурсиями в зону отчуждения, отмечают, что спрос на туры вырос на 40 процентов по сравнению с маем 2018 года, передает Reuters.

Сергей Иванчук, директор тура SoloEast, сообщил, что в мае 2019 года количество туристов, посещающих зону, увеличилось на 30% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По его словам, заказы на июнь, июль и август выросли примерно на 40% с тех пор, как HBO показало шоу.

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Англоязычные однодневные туры обычно стоят около 100 долларов за человека, для граждан Украины – от 1300 гривен.

Некоторые компании предлагают специальную экскурсию по местам, показанным в сериале, включая бункер, где принимались первоначальные решения местных чиновников не эвакуироваться после взрыва.

Ранее журналисты нашли темнокожего ликвидатора аварии на ЧАЭС.