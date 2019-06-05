Неожиданный поворот: журналисты нашли темнокожего ликвидатора аварии на ЧАЭС

Игорь Хиряк был одним из ликвидаторов аварии на ЧАЭС / theБабель

Украинский журналист Евгений Спирин нашел темнокожего ликвидатора аварии на ЧАЭС.

На поиски ликвидатора его сподвиг твит британской сценаристки Карлы Мари, в котором она посетовала на то, что в мини-сериале Чернобыль от HBO нет темнокожих актеров. Юзеры соцсети буквально затравили Карлу, взывая к разуму: мол, какие темнокожие в СССР в 1986 году? В итоге, Карла назвала тех, кто не согласен с ней, расистами, удалила твит и закрыла страничку.

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Удивительно, но один темнокожий ликвидатор в ЧАЭС все-таки был – его зовут Игорь Хиряк. В возрасте 10 лет он переехал в Череповец Вологодской области, а когда ему исполнилось 18, его призвали на службу в армию и отправили в 210-ю понтонно-мостовую бригаду, которая располагалась в Киеве.

Игорь Хиряк в составе бригады / Twitter/Орур

Игорь Хиряк в составе бригады / theБабель

Уже в час ночи 27 апреля 1986 года Хиряк с другими солдатами был в Чернобыле. Его бригада строила мост через Припять, чтобы эвакуировать людей.

Игорь Хиряк строил мост для эвакуации людей из Припяти / theБабель

Игорь Хиряк служил в 210-й понтонно-мостовой бригаде в Киеве / theБабель

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У Игоря даже есть грамота за "достойный вклад в дело ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции", датированную 1986-м годом.

Игорь Хиряк получил грамоту за ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС / Twitter/Орур

Сейчас Игорю 52 года и он проживает в Череповце, Россия. Ликвидатор ведет свое хозяйство, проживая в частном доме, а также любит исторические реконструкции. Интересно, что 21 апреля он выставил фото во дворе дома, где он позирует с флагом Украины.

Игорь Хиряк сфотографировался с украинским флагом / theБабель

Ранее стало известно, что украинский телеканал покажет сериал-сенсацию Чернобыль.