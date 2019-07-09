Словакия предлагает "нормандской четверке" встретится в Братиславе

Мирослав Лайчак предлагает решить конфликт между Украиной и Россией в Братиславе / Фото: УНИАН

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Словакии Мирослав Лайчак по итогам неформальной министерской встречи ОБСЕ в словацких Высоких Татрах предложил провести следующую встречу "нормандского формата" в столице Словакии Братиславе.

Как сообщает Zn.ua, словацкие дипломаты в период своего председательства ставят украинский вопрос в число приоритетных.

"Не думаю, что пришло время обсуждать перспективу встречи на высшем уровне, но встреча экспертов в рамках "нормандского формата" в скором времени состоится. Там будут обсуждаться вопросы актуальной повестки дня", - сказал он.

Лайчак подчеркнул, что этот вопрос должны решить участники процесса, а Словакия лишь озвучила предложение.

"Для нас в Словакии, конечно, было бы честью принять такую встречу, но я бы не стал забегать так далеко вперед", - добавил Лайчак.

Напомним, пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что власти рассмотрят приглашение украинского лидера Владимира Зеленского на переговоры в абсолютно новом формате — Украина, РФ, США, Германия, Франция и Британия.