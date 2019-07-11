"Ни рубля, ни водки": глава МВД Италии опроверг обвинения о финансировании из России

11 июля 2019, 09:16

Россию заподозрили в попытке финансирования "европейского Трампа".

Маттео Сальвини
Маттео Сальвини опроверг все обвинения о финансировании из РФ / Reuters

Глава МВД Италии и лидер партии Лига Маттео Сальвини отверг обвинения насчет тайных договоренностей с Кремлем о выделении партии 65 миллионов долларов.

Сальвини утверждает: на встрече не присутствовал и не получал денег от РФ, передает Il Messaggero.

"Я судился по этому поводу раньше, и я буду делать это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни одного доллара или литра водки у России" - заявил Сальвини.

Напомним, американское издание BuzzFeed News опубликовало запись тайных переговоров представителей партии Лига Севера, которую возглавляет Сальвини, с российскими чиновниками о получении 65 миллионов долларов. 

Тайна встреча, как утверждает портал, состоялась в октябре 2018 года в московском отеле Метрополь. Сам Сальвини на встрече не был, но в это время находился в Москве.

Представители партии и Кремля договаривались о том, чтобы оформить поставки нефти таким образом, чтобы партия получила около 65 млн долларов.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что Революция достоинства – фейковая, и Россия якобы имела право аннексировать Крым. "Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил он.

Сальвини также подчеркнул, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине необходимо снять, потому что они наносят ущерб итальянскому экспорту.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Владимир Путин Маттео Сальвини
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

09:47
Парад на День независимости отменить можно. Но не нужно
09:39
Голая Наташа Королева встала на голову и опозорила Лободу
09:27
На скандальном мосту Кличко в Киеве заметили новые трещины Фото Видео
09:26
"Районы-кварталы": новички Динамо спели на посвящении в команду
09:16
"Ни рубля, ни водки": глава МВД Италии опроверг обвинения о финансировании из России
08:58
Курс валют на 11 июля: доллар и евро опрокинули гривну Видео
08:46
Погода 11 июля: Украину накроют дожди и холод Видео
08:36
Зеленский предложил использовать Чернобыльскую зону для учений НАТО Видео
08:29
Зеленскому нужно срочно перестать копировать Порошенко мнение
08:20
"Е* твою мать, Володя": в Сети показали еще одно видео с матами телеведущего в адрес Путина Видео
07:50
"Оружие против РФ": у Зеленского предложили переименовать Россию и русский язык Видео
07:37
Варенье из малины с целыми ягодами, без варки и пятиминутка: самые простые рецепты Фото Видео
07:25
"Фашисты" в эфире: в Нацсовете рассказали о признаках разжигания розни в анонсе телемоста с РФ Видео
07:15
"Слишком горячо": племянника Ротару разделась на окне
06:56
Ему нужно всех "изнасиловать": почему Путин не пойдет на диалог с Зеленским мнение
06:33
Что не так с датой выборов в Раду и каким партиям будет фартить: астролог дал прогноз на 21 июля
06:01
День шоколада 2019: все о празднике – от правил еды шоколада до поздравлений Фото Видео
05:46
Обугленный "труп" Нибиру: гигантская молния убила смертоносную планету в небе над Россией - уфологи
05:30
Кольцо сладострастия: топ-5 лучших поз для секса с игрушками
05:10
Нибиру "замутит" Всемирный потоп на Земле: уфологи раскрыли дьявольский план планеты смерти
04:46
Эксперты рассказали, как отказ от алкоголя влияет на уровень счастья Видео
04:27
Украинская теннисистка завела американцев эротичными формами
04:05
Изнасиловал и оставил умирать: на Прикарпатье мужчина жестоко надругался над знакомой
03:50
Врач рассказал, как распознать жаждущую секса женщину
03:07
Олимпийского чемпиона отстранили за дедовщину в сборной
02:41
"Пусть лохам зачесывают": в сети показали "высокий сезон" в Крыму
01:56
Пугачева сплавила своего внука на усыновление
01:28
Нефедов намерен сделать таможню похожей на Макдональдс Видео
01:12
Эксперт рассказала, как подобрать полезные фитнес-батончики
00:45
"В ж*пу таких чемпионов, как Фьюри": Диллиан Уайт недоволен своим соотечественником
00:34
Надаль сразится с Федерером в полуфинале Уимблдона
00:09
В Україні стартувала вступна кампанія 2019: що потрібно знати Видео
10 июля, среда
23:57
Обстрел автоколонны главы Донецкой ОГА: названо имя погибшего Видео
23:36
Алибасова разоблачили: отравление Кротом было тщательно спланировано
23:11
"Мир услышал правду": Филарет не ожидал ажиотажа от интервью росСМИ
22:43
Не выдержало сердце Насти Ковалевой, которую в Запорожье поджег жених
22:17
Пошел против главнокомандующего: командующий ДШВ Забродский пообещал парад Видео
21:45
У Порошенко допускают коалицию с партией Медведчука Видео
21:18
Осужденный в Беларуси боевик "ДНР" рассказал о беспределе командования
20:56
В Сеть слили фотографии похожего на Зеленского мужчины, который торчит на куполе Верховной Рады Фото
20:45
Тимошенко явилась на NewsOne в благодарность за отмену телемоста с РФ
20:41
Убежать из дома на 24 часа: в Сети появилась новая страшная игра для детей
20:21
Евгений Мураев вступил в парламентскую фракцию Оппозиционного блока
20:19
Министерство энергетики готово пересмотреть Энергобаланс для снижения тарифа НЭК Укрэнерго
20:07
Пассажиры носили воду ведрами: под Львовом вспыхнул поезд Видео
19:48
"Усилить активность": Зеленский жестко отреагировал на наглый обстрел "кортежа" главы Донецкой ОГА
19:42
Укрзализныця назвала самым прибыльным поезд Киев-Москва
19:25
По "кортежу" нового патрона Донецкой ОГА Кириленко открыли огонь: погиб военнослужащий
19:16
"Они работают друг на друга": политолог не верит в борьбу Порошенко с реваншистами
18:47
"Гоните сволоту": в Сваляве Порошенко убежал с митинга под крики "ганьба"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять