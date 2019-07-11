"Ни рубля, ни водки": глава МВД Италии опроверг обвинения о финансировании из России

Маттео Сальвини опроверг все обвинения о финансировании из РФ / Reuters

Глава МВД Италии и лидер партии Лига Маттео Сальвини отверг обвинения насчет тайных договоренностей с Кремлем о выделении партии 65 миллионов долларов.

Сальвини утверждает: на встрече не присутствовал и не получал денег от РФ, передает Il Messaggero.

"Я судился по этому поводу раньше, и я буду делать это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни одного доллара или литра водки у России" - заявил Сальвини.

Напомним, американское издание BuzzFeed News опубликовало запись тайных переговоров представителей партии Лига Севера, которую возглавляет Сальвини, с российскими чиновниками о получении 65 миллионов долларов.

Тайна встреча, как утверждает портал, состоялась в октябре 2018 года в московском отеле Метрополь. Сам Сальвини на встрече не был, но в это время находился в Москве.

Представители партии и Кремля договаривались о том, чтобы оформить поставки нефти таким образом, чтобы партия получила около 65 млн долларов.

Ранее Маттео Сальвини заявил, что Революция достоинства – фейковая, и Россия якобы имела право аннексировать Крым. "Был референдум, и 90% людей проголосовали за возвращение Крыма в Российскую Федерацию", - заявил он.

Сальвини также подчеркнул, что санкции, наложенные на Россию за агрессию в Украине необходимо снять, потому что они наносят ущерб итальянскому экспорту.