"Уродов повесить, БТР на передовую": полуголые "свинячие рыла" устроили "сафари" в Харькове - видео

13 июля 2019, 09:16

Хамским тоном мачо угрожали "убить с одного удара" всех, кто мешает им "культурно отдыхать"

Полуголые мачо на БТР стали
Полуголые мачо на БТР стали "звездами" Сети / скриншот

На пляже Журавлевка в Харькове в пятницу, 12 июля, полуголые мужчины устроили беспредел. Устрашающие дядьки приехали на берег реки Харьков на бронетранспортере.

Согласно видео, которые были опубликованы в социальной сети Facebook на странице ХС Салтовка, около десяти полуголых мачо на БТР вгоняли страх в людей, шантажируя убийством.

Хамским тоном они угрожали "убить с одного удара" всех, кто мешает им "культурно отдыхать".

Они потребовали убрать два припаркованных автомобиля, которые не давали им выехать из воды.

"Уберите нах*й свою говнюшку, а то переедем", - требовали мачо убрать припаркованные автомобили, которые мешали им выехать из реки.

Читайте также"Пьяный экшн". В Киеве "неадекват" гонял на иномарке и устроил ДТП, фотоОтдыхающим ничего не оставалось, как убрать свои автомобили, дабы "мужчины" утихомирились и смогли уехать прочь.

В комментариях к видео украинцы стали возмущаться, в первую очередь, тем, что БТР не на фронте.

"Такая техника должна быть на фронте, а не по городу ездить", - сказал Андрей Войциховский.

"Таких лохов в Харькове тысячи ! Когда попадают под следствие начинают другую песню петь !!!", - добавил Дмитрий Чижов.

"Уродів повісити, а БТР на передову !!!", - предложил Андрей Приймич.

"Одни умирают в это время за страну..а другие свинячие рыла сафари отстойное под камеру устраивают..фу", - возмутился Андрей Владимирович.

Напомним, ранее в Сети "прославили" маршрутчика-неадеквата под Киевом.

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Харьков БТР сафари Салтовка неадекват новости Харькова
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