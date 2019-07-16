Суровая украинизация: Россия раскипятилась в ООН из-за языкового закона Киева

Виталий Небензя / Фото: Reuters



Представитель России в Совбезе ООН, на заседании во вторник, 16 июля, Василий Небензя вскипел возмущением в адрес Украины из-за пресловутого языкового закона.

По мнению российского дипломата, официальный Киев действует "драконовскими методами" и якобы ущемляет русскоговорящее население Украины.

"Мы ведем речь не против украинского языка, а о защите русского, искоренять который киевская власть принялась драконовскими средствами. Это противоречит не только международным конвенциям, но и здравому смыслу. Идет жесточайшая принудительная украинизация всех сфер жизни", – утверждает Небензя

Далее россиянин совершил попытку использовать против Украины предложение советника президента Владимира Зеленского Никиты Потураева переименовать Россию в Московию, а русский язык в российский.

Напомним, Украина и Россия повздорили на Совбезе ООН из-за раздачи паспортов РФ жителям оккупированных районов Донбасса. До этого в ООН поставили Россию на место по закону об украинском языке.