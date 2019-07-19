В МИД Венгрии обвинили Германию и Францию в торговле с Россией

Сийярто считает, что Франция и Германия не выполняют санкции против России / Фото: Reuters

Глава МИД Венгрии Питер Сийярто заявил, что ряд государств Европы, несмотря на санкции, наращивают торговлю с Россией.

"И здесь мы видим много лицемерия. Посмотрите на последние числа торговли между Францией и Россией, к примеру. Эта торговля выросла на 45% в течение двух последних лет подсанкционного режима. Торговля между Германией и Россией выросла на 29% за последние два года подсанкционного режима", - сказал он в интервью Голосу Америки.

По словам Сийярто, Будапешт за последние годы из ограничений торговли с РФ потерял восемь млрд долларов дохода.

Читайте такжеСийярто рассказал о мотивации для Венгрии по пропуску Украины в НАТО"Поэтому здесь есть большое лицемерие, это, во-первых. А во-вторых, если вы посмотрите на результаты санкций, то думаю нам надо поднять вопрос, достигли ли эти санкции своей цели - экономически или политически", - добавил он.

Глава венгерского МИД уточнил, что его страна никогда не игнорировала санкции, поддерживая таким образом территориальную целостность Украины.

"Но когда речь идет о влиянии санкций, и когда речь идет о деталях торговли между западной Европой и Россией в последние годы, это надо учесть. По-честному, без лицемерия и политкорректности", - сказал он.

Напомним, Сийярто заявил, что участие иностранных политиков в предвыборной кампании является вполне естественным.