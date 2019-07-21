Внезапно скончался президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов - СМИ

Гурбангулы Бердымухамедов / Радио Свобода

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов скончался на 63-м году жизни.

О смерти лидера среднеазиатской страны сообщила радиостанция Говорит Москва, ссылаясь на главу Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева.

По его данным, кончину Бердымухамедова подтвердили коммерсанты, работающие в столице страны − городе Ашхабад.

"Когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск", — заявил Рубаев.

К слову, первая информация о смерти Бердымухамедова появились в Telegram-канале ElMurid (специализирующемся на освещении событий в странах Ближнего Востока и Азии).

Официально президент Туркменистана ушел в отпуск 15 июля. Далее в СМИ начала циркулировать информация о том, что всем чиновникам приказано опровергать слухи о его болезни.

Бердымухамедов стал президентом Туркменистана в феврале 2007-го. Он сменил на этом посту Туркменбаши (отца туркменов) Сапармурата Ниязова.

Напомним, ранее, в марте нынешнего года ушел в отставку другой многолетний лидер среднеазиатской страны − президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.