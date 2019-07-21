Ложь и провокация: В туркменском посольстве опровергли смерть президента Бердымухамедова

По данным туркменских журналистов, исчезновение Гурбангулы Бердымухамедова из публичного пространства связано с его семейными делами.
Посольство Туркменистана в России в категорической форме опровергло информацию о смерти президента этой среднеазиатской страны Гурбангулы Бердымухамедова.
"Это абсолютная ложь!" − заявил представитель туркменской дипломатической миссии в Москве.
По данным туркменских журналистов, пропажа Бердымухамедова (ушедшего 15 июля в официальный отпуск) из плоскости публичности, скорее всего, с тяжелой болезнью его матери, которая находится на лечении в Германии.
Напомним, ранее в СМИ и мессенджерах начала циркулировать информация о том, что президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов скончался на 63-м году жизни.