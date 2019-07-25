России грозят новые санкции из-за очередного "вечно легитимного"

Давление будет продолжаться, заявляют в Белом доме / Reuters

Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против России. В этот раз причиной стало то, что Кремль поддерживает очередного "вечно легитимного" - президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом заявил Эллиот Абрамс, представитель Белого дома в Венесуэле.

В США пока что не знают, какие это будут санкции – индивидуальные или отраслевые.

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций…", - цитирует Абрамса AFP.

Кроме того, Абрамс заявил, что Вашингтон также усилит давление на Кубу из-за ее действий в Венесуэле, направленных на поддержку Мадуро.

Напомним, в Венесуэле не прекращается политический кризис. 23 января в стране стартовали массовые акции протеста − из-за того, что Николаса Мадуро избрали во второй раз президентом. На многотысячном митинге в Каракасе лидер оппозиции и глава Национальной Ассамблеи Хуан Гуайдо принес присягу временного президента.

Читайте такжеНовый Майдан: в Венесуэле разгорелись массовые акции протеста против президента МадуроВашингтон вместе с 50-ю другими странами признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом страны. В то же время президент России Владимир Путин объявил о том, что поддерживает Мадуро. Северная Корея и Куба также продолжают поддерживать Мадуро.

США неоднократно призывали Россию отказаться от поддержки венесуэльского лидера. Однако, Кремль отклонил эту просьбу, обвинив США в желании провести переворот в нарушение международного права.