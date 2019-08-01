В Германии рассказали, как Европа относится к ядерному оружию Кремля

Хайко Маас / Reuters

Власти стран Европы крайне встревожены отказом Российской Федерации уничтожить ракету 9М729, которая, по мнению США и НАТО, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

С таким заявлением в четверг, 1 августа, заявил глава МИД ФРГ Хейко Маас.

"Несмотря на все призывы и предложения диалога, Россия отказывается от уничтожения нарушающих договор систем и к тому же разместила по соседству с нами самое современное ядерное оружие", – заявил он.

Напомним, ранее, в января 2019-го Хайко Маас публично озвучивал ультиматум по поводу того, что Россия немедленно должна снять с вооружения крылатую ракету, ставшую причиной заявления США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.